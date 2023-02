Quanto Guadagna un Carabiniere

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il lavoro di unè uno dei più importanti e rischiosi in Italia, poiché chi indossa la divisa dell’Arma dei Carabinieri è responsabile della sicurezza pubblica e della difesa dei cittadini. La loro formazione e addestramento è rigoroso e l’accesso alla carriera avviene tramite un concorso pubblico, pertanto è importante conoscere gli stipendi dei vari gradi e le opportunità di carriera nei Carabinieri. Per capire riportiamo qui sotto una tabella con gli stipendi annuali lordi, partendo dalsemplice. Per calcolare il netto basta sommare i due importi e dividerli per le 13 mensilità stabilite dal contratto di lavoro dei Carabinieri. Grado Stipendio Annuo Indennità Capitano 27.565 933 Tenente 27.107 924 Sottotenente 25.046 887 Luogotenente C.S. 27.107 914 Luogotenente 26.283 914 Maresciallo Maggiore ...