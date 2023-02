Quando un’adv è fatta bene e quando porta con sé gli strascichi di Giorgio Mastrota

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gli anni Novanta e i primi anni del Duemila sono stati anche frame di telepromozioni inserite all’interno delle tv commerciali, fatti di materassi di ogni taglia e di ogni tipologia, che venivano puntualmente offerti allo spettatore in combinata con due o più paia di lenzuola, qualche cuscino e – perché no – un week-end fuori(cosa c’entrasse con i materassi, vai a saperlo). I contenuti sponsorizzati all’interno delle trasmissioni, quelli che interrompevano i vostri programmi preferiti, avevano un solo re indiscusso: Giorgia. È stato, a suo modo, un vero e proprio inventore di un genere. Voce squillante, occhio di ghiaccio, spontaneità un tanto al chilo: in ogni caso, l’obiettivo di far penetrare il messaggio veniva raggiunto. E – non a caso – ce lo ricordiamo ancora oggi.però si parla di ...

... potrebbe non arrivare per l'inizio di maggio,si svolgerà ... ma non mi risulta che esistaeditore oggi, che offre il ... Psb non teme per adesso la svoltadei giganti dello streaming. Il ...Le stampe e le fantasie che diventeranno il nostro " mai più senza "sceglieremo che look indossare al mattino. Le borse e le scarpe " to die for " e gli abiti che ci regaleranno inlampo ...

Life vince la gara di Visit Veneto per social e digital adv Engage

NC n.98 | NC Digital Awards 2022. Il futuro Tra contenuti e ... ADC Group

Scooter adventure | Honda ADV350: ricetta dal sapore adventure, anche in città. La prova Motorbox

Cos’è la piattaforma ADV OVERVIEW e perché le agenzie di viaggio dovrebbero iscriversi Qualitytravel.it