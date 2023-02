Quando Davide incontrò Golia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È difficile predire chi possa scalzare Roman Reigns dal trono su cui si è abbarbicato da più di due anni. Lo è ancor di più individuare quale Tag team possa privare gli Usos dei loro “doppi” titoli di coppia, da loro detenuti da circa un anno e mezzo. Abbiamo assistito, soprattutto negli ultimi mesi, alle accoppiate di atleti più improbabili e più strambe che si sono opposte ai due fratelli, con l’intento di sembrare avversari credibili per loro, e tutti hanno fallito nell’impresa. Ciò è accaduto dopo aver sapientemente fatto piazza pulita dei team già “consolidati” nei mesi precedenti, lasciando agli Usos poche alternative superstiti. Nella scorsa puntata di Smackdown mi sono concentrato su una nuova coppia, nata solo qualche settimana fa e per puro caso; Ossia quella formata da Strowman e Ricochet, e devo dire che il loro sodalizio non mi dispiace affatto. È, da un lato, la ...