Quando arriverà il rimborso Libero e Virgilio Mail per importi variabili

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci sono delle novità interessantissime relative alsuccessivo ai gravi disservizi per i servizi di posta elettronica della scorsa settimana. Una volta rientrate tutte le difficoltà annesse al mancato accesso alle caselle, la stessa ItaliaOnLine (provider di riferimento per entrambe le soluzioni di comunicazione) ha chiarito la sua intenzione di voler fornire un ristoro ai suoi clienti. Le modalità esatte restano un po’ vaghe ma, almeno, ad oggi 3 febbraio ne sappiamo qualcosina in più dei giorni scorsi. La prima cosa da dire certamente è che tutti gli utenti impattati dal down a cavallo tra gli ultimi giorni del mese di gennaio e i primi di febbraio riceveranno un indennizzo. Non è chiaro come si paleserà il risarcimento, se sotto forma di una somma corrisposta o magari come qualche ...

