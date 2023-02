Qatargate | scarcerato Figà Talamanca Panzeri lo scagiona | non era un riciclatore di denaro

Niccolo' Figa' - Talamanca, responsabile dell'ong No Peace Without Justice arrestato nell'ambito dell'inchiesta belga sul, e' statosenza condizioni dopo quasi due mesi di detenzione. E' quanto apprende askanews da fonti a conoscenza del dossier. L'udienza di appello contro la scarcerazione era ...Niccolò Figà - Talamanca, responsabile dell'ong No Peace Without Justice arrestato nell'ambito dell'inchiesta belga sul, è statosenza condizioni dopo quasi due mesi di detenzione. È quanto apprende l'ANSA. Stamattina è stato ascoltato dagli inquirenti. Dopo una prima udienza per la conferma della ...

Qatargate, scarcerato Niccolò Figà-Talamanca La Stampa

Qatargate, scarcerato Figà-Talamanca dopo due mesi di carcere: la ... Open

Qatargate, Figà-Talamanca scarcerato senza condizioni dopo quasi due mesi di detenzione Il Fatto Quotidiano

Qatargate, ordinata scarcerazione Figà Talamanca senza condizioni Entilocali-online

Qatargate, Talamanca verso la scarcerazione EuropaToday

Il responsabile della ong "Non c'è pace senza giustizia", era in carcere dal 9 dicembre scorso. Dopo un interrogatorio di questa mattina sarebbero emersi "nuovi elementi" che hanno portato il giudice ...È quanto riferisce all'ANSA un portavoce della procura federale del Belgio dopo la decisione di scarcerare senza condizioni il responsabile dell'Ong No Peace Without Justice ...