(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quando nel 2014 chiesero al presidente russo Vladimirse, dopo il divorzio daSkrebneva, avesse intenzione di risposarsi, lui rispose con una battuta: «Prima devo far risposare...

Lyudmila Skrebneva, l'exdiLyudmila e Vladimir si sposarono nel 1983, quandoera un ufficiale del Kgb , e sono poi rimasti insieme per 30 anni. Tre decenni che hanno segnato l'...... che vivo a Mosca da vent'anni, che questa casa, in Italia, appartiene a mia. Non ho mai vissuto lì'. Si spende molto anche sulla cosiddetta ' Dacia di' , il palazzo sul Mar Nero da lui ...

Putin, l'ex moglie Lyudmila vive nel lusso (ed ora ha un marito più giovane di 20 anni) ilmessaggero.it

