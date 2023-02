(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nella città per l’occasione ribattezzata Stalingrado, il presidente russo ha ribaltato il racconto sull’Operazione militare speciale: la Russia è un Paese aggredito. E: «Una guerra moderna con noi sarà ben diversa: non ci limiteremo ai carri armati»

... "La Russia ha i mezzi per rispondere a coloro che la minacciano " dice- , ha fiducia in sé,... la sera delsullo stato dell'Unione - . Se ci fosse bisogno di accentuare l'ansia e l'...... ilè completamente diverso. Fino a giugno 2022 la Russia ci forniva soltanto il 5% di gasolio/diesel. Da luglio 2022 la quota è stata completamente azzerata: dalle raffinerie dinon ...

Putin, il discorso a Volgograd e la minaccia all’Occidente: «Pronti a tutto per vincere» Corriere della Sera

Putin: Russia di nuovo minacciata dai panzer tedeschi. "Sappiamo come rispondere" QUOTIDIANO NAZIONALE

Putin: risponderemo ai panzer tedeschi. Tajani: l’Italia non invierà carri armati in Ucraina Milano Finanza

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: sostegno Ue è molto importante. Putin: fiducia nella vittoria - Newsweek: "Piano di pace Usa che prevede la cessione alla Russia del 20% dell'Ucraina". Ma la Casa Bianca nega - Newsweek: "Piano di pace Usa che prevede l RaiNews

Ucraina-Ue: Vertice a Kiev il matrimonio può attendere The Watcher Post

È la velata minaccia fatta da Vladimir Putin durante il discorso per celebrare l’80esimo anniversario della battaglia di Stalingrado. “Chi trascina gli stati europei, tra cui la Germania, in una nuova ...Putin parla di banderiani per giustificare l’attacco russo in Ucraina Nella seconda parte del discorso Putin parla di nazismo e banderiani, quasi a voler giustificare l’attacco russo in Ucraina, ...