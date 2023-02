Pubblicato l’avviso per l’autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoper la selezione di 8conquali beneficiari di percorsi di autonomianell’ambito dell’Investimento 1.2 della Missione 5 – “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” del PNRR. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola. Il progetto è stato presentato dall’Ambito B1 in coprogettazione e partnership con l’ATS composta da Sannioirpinia Lab APS, Projenia Società Cooperativa Sociale e Giovani Mentor Onlus Possono presentare domanda di ammissione coloro che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso: · essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito B1 (Benevento, ...