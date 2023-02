PS5 si aggiorna con una novità importante

(Di venerdì 3 febbraio 2023) PS5 si, per ora solo per i Beta Teser, e purtroppo non disponibile in Italia, introducendo delleinteressanti che vi riportiamo a seguire. PS5 diventa compatibile con Discord Leaggiunte sono: Condivisione dello schermo dal profilo degli Amici Nuova icona per unirsi alla partita, presente nella chat dei party Nuova voce che indica se gli Amici giocano un titolo in vostro possesso Possibilità di caricare gli screenshot manualmente tramite la PlayStation App Supporto per il VRR nei giochi PS5 a 1440p Miglioramenti alla libreria Semplificazione del trasferimento dati (inclusi i salvataggi) da PS4 a PS5 Configurazioni predefinite per il multiplayer Miglioramenti alla lettura dello schermo Comandi vocali per screenshot e video gameplay (solo USA e UK) La più ...

PlayStation Plus sianche a febbraio con i nuovi giochi gratis e, come si vociferava da qualche giorno, la ... I giochi gratis di febbraio 2023 sono: OlliOlli World (- PS4) Mafia Definitive ......che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo ei ... 19enne trovata morta in un bagno dell'università Iulm 1 Febbraio Tecnologia, a Roma ne spunta una ...

PS5, annunciato il nuovo aggiornamento in versione beta: ecco tutte ... Spaziogames.it

PS5, disponibile l’update beta 7.00: ecco cosa cambia eSports & Gaming

PS5, parte la Beta del nuovo update 7.00: arrivano Discord, nuove ... IGN ITALY

PS5, nuovo aggiornamento di gennaio disponibile: ecco che cosa ... Spaziogames.it

PS5 in freeze dopo il nuovo aggiornamento State tranquilli, ecco come risolvere Everyeye Videogiochi

PS5 si aggiorna, per ora solo per i Beta Teser, e purtroppo non disponibile in Italia, introducendo delle novità interessanti che vi riportiamo a seguire.PlayStation Plus si aggiorna anche a febbraio con i nuovi giochi gratis e ... (Tom's Hardware Italia) OlliOlliWorld Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al ...