Propaganda Live alle 21 15 su La7 | ospiti e anticipazioni della puntata

" questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Una puntata ricca di temi e ospiti, tra cui per la prima volta sarà presente lo scrittore e ...... in onda dalle 21.25 su Rai 1 Quarto Grado (talk show, cronaca), condotto da Gianluigi Nuzz e Alessandra Viero, in onda dalle 21.20 su Rete 4, presentato da Diego Bianchi, in onda ...

Propaganda Live - Venerdì alle 21.15 La7

Propaganda Live, stasera in tv 27 gennaio su La7: il caso Regeni, l'inchiesta sulla camorra di Diego Bianchi e la musica di Tahnee Rodriguez Corriere dell'Umbria

Propaganda Live, ecco gli ospiti e gli argomenti della puntata su La7 Teleblog

Propaganda Live - Puntata del 27/1/2023 La7

Propaganda Live, stasera 3 febbraio in tv, il reportage dal Kenya di Mannocchi. Ospiti Niccolò Ammaniti e Nando Dalla Chiesa Corriere dell'Umbria

"Tv7", questa sera a mezzanotte su Rai 1, un reportage sulla difficile vita di bambini e ragazzi nel Donetsk sotto le bombe, poi l’inchiesta su Matteo Messina Denaro: intervista al cognato del prestan ...Stasera 3 febbraio nuovo appuntamento con Propaganda Live a partire dalle 21.15 su La 7. Nel programma condotto da Diego Bianchi, alias Zoro , ...