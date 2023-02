Profezia di Renzi sulla maggioranza | la data della svolta Grandi manovre

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il 2024 sarà l'anno. Di solide conferme o di piccole rivoluzioni. Matteo, in numerose occasioni, ha indicato in quellail momento giusto per lanciare la propria offensiva. Per allargare l'attualeal centro? O per farla cadere e creare un nuovo esecutivo tecnico, magari guidato da Mario Draghi? Impossibile risolvere questo enigma il 3 febbraio 2023. In una fase politica così fluida, quello che appare come certo oggi, diventa lontano anni luce dalla realtà domani. Ma perché proprio il 2024? Tra dodici mesi ci saranno le elezioni europee e quelle di molti comuni importanti, da Firenze a Bergamo, da Modena a Rovigo, passando per Prato e Pavia. Le alleanze di una volta, quelle che vedevano il Terzo Polo unirsi al Pd in ogni angolo dello Stivale, sono tutt'altro che ...