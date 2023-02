Procura FIGC aperta inchiesta su Luciano Moggi | il motivo

Lafederale dellaha aperto un'indagine sulla presenza di Luciano Moggi, ex dg bianconero, a bordo campo della partita della Juve Primavera in casa del Napoli, il 14 gennaio scorso. Moggi ...Per questo Giuseppe Chiné dellavuole ricostruire i fatti, e anche velocemente. Da quanto risulta alla gazzetta, mercoledì 1 febbraio è stato interrogato Gianluca Pessotto , il ...

Moggi a bordocampo: la procura Figc apre un'inchiesta Calciomercato.com

Moggi a bordocampo per Napoli-Juve Primavera: la Procura Figc apre un’inchiesta La Gazzetta dello Sport

Moggi torna nel mirino della Procura FIGC: aperta un'inchiesta Corriere dello Sport

Calcio: Moggi a bordo campo Juve Primavera, procura Figc indaga TUTTO mercato WEB

Moggi a bordo campo Juve Primavera, procura Figc indaga Agenzia ANSA

ForzAzzurri.net - La Procura FIGC ha aperto un'inchiesta su Moggi perché presente a bordocampo al match del campionato Primavera Napoli-Juventus ...Lo scorso 14 gennaio Luciano Moggi era a Cercola e ha assistito da bordocampo al match del campionato Primavera tra Napoli e Juventus insieme a Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bian ...