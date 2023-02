Pro e contro della cattura | dell’utilizzo e dello stoccaggio del carbonio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le tecnologie CCUS di, utilizzo edelsono simili all’energia nucleare. Alcune persone, come Bill Gates, ritengono che siano cruciali per la transizione ecologica, mentre altri pensano che siano solo un modo per evitare di affrontare seriamente la riduzione delle emissioni. Il parere degli esperti Il Professor Mark Jacobson dell’Università di Stanford in California considera il nucleare di nuova generazione, i biocarburanti e le tecnologie CCUS come “costose perdite di tempo”. In un’intervista con il Guardian, ha affermato che le tecnologie CCUS sono solo progettate per sostenere l’industria dei combustibili fossili. Spingere sulle rinnovabili Secondo Jacobson, le fonti rinnovabili possono fornire tutta l’energia di cui ha bisogno l’economia mondiale, non solo elettricità. Ha sostenuto che abbiamo già ciò di ...