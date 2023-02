Primo gol per Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr | su rigore | ma niente vittoria

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023)gol percon la nuova maglia del. Dopo alcune partite negative nella sua nuova avventura in Arabia Saudita, prima gioia personale per il portoghese, seppur su, anche se la sua rete arriva in pieno recupero e serve a evitare una brutta sconfitta ai ragazzi di Rudi Garcia. Tello sblocca la partita, neltempo c’è anche il pareggio di Talisca.Fateh torna in vantaggio con Bendebka nel secondo tempo, CR7 firma il pari al novantreesimo e vale ilposto in classifica, seppur in coabitazione. SportFace.