Previsioni del tempo in Campania | meglio stare attenti a Avellino

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli In questo momento a Napoli il clima è sereno, con un cielo terso. L'umidità è pari al 58%, e la temperatura media è di 12.77 gradi centigradi; arrivando fino a 6.55 gradi come minimo ed a 13.3 gradi come massimo. La velocità del vento inoltre si attesta su 5,46 km/h mentre non vi sono nuvole in vista (percentuale di nuvolosità dello 0%). In base a questo meteo, oggi puoi fare tante cose divertenti. Il clima sereno e il sole che splende fanno ben sperare per un'escursione in relax. Puoi anche andare al parco, rilassarti prendendo un po' di sole o semplicemente godere della bella temperatura e della brezza leggera del vento. Oltre a tutto ciò, con queste ...