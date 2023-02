Premier Padel | ufficiale il calendario 2023 confermati il Major di Roma e il P1 di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023), 3 feb. (Adnkronos) - Anche neli fenomeni delsbarcheranno in Italia., circuito che fa capo alla InternationalFederation (Fip) e sostenuto dalla ProfessionalAssociation (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e da Qatar Sports Investments (QSI), ha annunciato ildi questa stagione, che vedrà almeno otto appuntamenti. Due di questi si giocheranno in Italia: il primo sarà ildel Foro Italico a, dal 10 al 16 luglio (lo scorso anno si disputò invece a maggio), mentre la tappa di- categoria P1 - chiuderà la stagione dal 4 al 10 dicembre come accaduto nel 2022, anno in cui i tifosi hanno riempito sia la Grand Stand ...