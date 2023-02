Poste lancia l' offerta luce e gas a rata fissa Occhio ai costi | la materia prima è bloccata per 2 anni a caro prezzo

(Di venerdì 3 febbraio 2023)Energia entrerà nel calderone delle aziende di utility con offertee gas afisso ma concalcolata sui consumi, seguendo il modello di business di NeN. Il vantaggio di avere unapredefinita copre il costo di unaelevato e bloccato per 24 mesi, nel momento in cui le tariffe scendono....

Ma vediamo come funziona la nuova offerta diItaliane per risparmiare sulle bollette di luce e gas: cosa prevede e per chi è conveniente. Posta Italianeuna nuova offerta sulle bollette ...Tra le soluzioni attualmente in fase di valutazione da parte del Governo, ci sarebbe, oltre ad un ampliamento dei soggetti referenti nella cessione dei crediti con il ritorno dell'enteItaliane ...

Poste lancia la "casa dei servizi digitali": 7mila comuni coinvolti CorCom

Poste lancia il progetto Polis, i servizi digitali ora anche nei piccoli Comuni Quotidiano di Sicilia

Poste lancia Polis, la Casa dei servizi digitali Il Friuli

Poste lancia il Progetto Polis contro la denatalità TG Poste

Settemila sindaci a Roma, Poste lancia piano Polis da 1,2 mld Trentino

Questo esordio del Gruppo in un nuovo settore ha trovato ampio spazio sulle pagine del Sole 24 Ore, che ha dedicato un articolo proprio al prossimo lancio di Poste Energia, il cui esordio sarà ...Poste Italiane si lancia ufficialmente nel mercato luce e gas e sta per proporre la sua prima tariffa. Il gestore si chiamerà Poste Energia e la prima offerta sarà disponibile da metà febbraio: in ...