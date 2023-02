È partito il conto alla rovescia per il debutto sul mercato dell'energia di, con la vendita di luce e gas, a partire da metà febbraio. Dopo lo stand by temporaneo deciso lo scorso novembre a causa della forte volatilità dei prezzi del gas e, a cascata, dell'...Anche Marnate ha risposto 'Presente' e ha partecipato all'iniziativa dicon cui è stato dato avvio a 'Polis - la Casa dei servizi digitali'. Galleria fotografica Anche i sindaci del Varesotto a 'Polis' l'iniziativa delleper la digitalizzazione dei ...

Poste Italiane debutta su luce e gas. Prezzi fissi e bloccati per due anni Il Sole 24 ORE

Prezzi bloccati per due anni: debutto di Poste Italiane su luce e gas La Stampa

Luce e gas, arriva l'offerta di Poste Italiane: prezzi fissi e bloccati per due anni Sky Tg24

Poste Italiane riattiva il servizio a Colli a Volturno Agenzia ANSA

Poste Italiane si lancia ufficialmente nel mercato luce e gas e sta per proporre la sua prima tariffa. Il gestore si chiamerà Poste Energia e la prima offerta sarà disponibile da metà febbraio: in ...È partito il conto alla rovescia per il debutto sul mercato dell’energia di Poste Italiane, con la vendita di luce e gas, a partire da metà febbraio. Dopo lo stand by temporaneo deciso lo scorso ...