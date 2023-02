Pontecagnano | Perlasca | la storia di un eroe raccontata dal figlio Franco

Leggi su zon

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Lunedì 6 febbraio, alle ore 11.30, ildell’uomo che nell’inverno del 1944-1945 a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica paventando un ruolo, quello di Console spagnolo, che di fatto non aveva, sarà nell’Istituto picentino per raccontare il sacrificio di una persona giusta e generosa, che ha rischiato la propria vita per tutelare quella degli altri. Undei nostri tempi, di cui porterà una testimonianza l’amato, Presidente della Fondazionee portavoce di unada non dimenticare. Ad aprire i lavori, dinnanzi ad una platea di studenti e docenti, sarà Sara Carbone, in rappresentanza dell’AssociazioneContemporanea. Seguiranno i saluti della Dirigente Scolastica Ginevra De Majo, del Sindaco di ...