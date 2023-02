Pontecagnano Faiano 2033 | patto civico per l’alternativa

Leggi su zon

(Di venerdì 3 febbraio 2023) «Creare un’alternativa seria per». Questo l’obiettivo della coalizione civica formata dai movimenti Città Pubblica, Amare, Città Protagonista e Movimento Libero, che scende in campo in vista delle prossime elezioni amministrative candidando a sindaco l’imprenditore Giuseppe Bisogno. Unper la città, aperto a tutte le energie sane e le forze politiche intenzionate a dare il loro contributo a sostegno di un progetto alternativo che sappia ridisegnare l’orizzonte futuro e fornire una nuova prospettiva ai cittadini. L’obiettivo è quello di rimettere al centro una serie di punti fermi in una città che per troppo tempo ha vissuto in balia di altrui decisioni e di una politica poco propensa a ragionare sul lungo periodo. Un’unione ispirata al civismo, sintesi di esperienza e ...