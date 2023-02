Pnrr | nuove opportunità per i Servizi Sociali | Guerra ne illustra le potenzialità

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La realizzazione di nuovi progetti per il settorefinanziati dalè stata al centro dell’attenzione della Commissionedel Comune. Il programma, che verrà concretizzato con la supervisione del Dirigente del Settore, riguarda in particolare i soggetti più fragili, e cioé le donne, i disabili e le persone investite dall’emergenza abitativa e sono dunque fondamentali per una migliore qualità della vita nell’ambito della località, tanto che sono stati intestati “Vita indipendente”. Si tratta in buona sostanza di una sperimentazione che integra il sistema deidi aiuto alla persona previsti dall’Ambito B1 e può essere complementare agli altri interventi a sostegno dell’autonomia, della domiciliarità, della ...

