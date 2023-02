La sua costituzione fa seguito allo stanziamento per ildi un plafond che un'articolata ... Infatti, proprio per la finalità di volano dell'economia delle risorse delcon il Nip ci si ...... il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Cdm che ... tranne Val d'Aosta,- Alto Adige, il Friuli - Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia). La ...

Pnrr: in Trentino Nucleo interforze per indagare su fondi - Economia Agenzia ANSA

Pnrr, al Trentino 5 milioni (su 400) per rinnovo macchine agricole ... il Dolomiti

Pnrr: fondi per produrre idrogeno in ex aree industriali - Trentino ... Agenzia ANSA

Disabili, l'obiettivo è vivere in autonomia: a Trento nuovi progetti del ... Trentino

Trentino Startup Valley. Yore vince il Validation Day Ufficio Stampa

La sua costituzione fa seguito allo stanziamento per il Trentino di un plafond che un'articolata informativa ... Infatti, proprio per la finalità di volano dell'economia delle risorse del Pnrr con il ..."Il 2023 e il 2024 sono anni fondamentali per il Pnrr perché iniziamo ad avere le prime aggiudicazioni, appalti e le prime aperture di cantieri. (ANSA) ...