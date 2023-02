Plusvalenze | Pd e M5S spingono per dichiarare inammissibile l’emendamento Sole 24 Ore

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il governo interviene a dare una stretta sullecon un emendamento al Milleproroghe, presentato in commissione al Senato. L’idea è di introdurre due misure che restringono la possibilità di spalmare su cinque anni la plusvalenza realizzata dalle società nella compravendita dei calciatori. Il problema è che sull’ementamento pende il giudizio di ammissibilità. Lo spiega Italia Oggi. “Ieri le opposizioni hanno sollevato dubbi in merito alla pertinenza del provvedimento con un testo che tratta di proroghe legislative. Fonti Mef fanno sapere che, comunque, la misura vedrà la luce, se non con il Milleproroghe con un prossimo intervento legislativo, perché c’è la volontà di intervenire sulla questione”. Ne scrive anche Il24 Ore. “La battaglia a Palazzo Madama si è accesa ieri soprattutto sulle nuove regole scritte dal ministero dell’Economia ...