Plusvalenze nel calcio | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La plusvalenza è una delle parole più usate nel mondo del. Ma cosa significa esattamente e come ha un impatto sui club di? In questo articolo esamineremociò che c’è dasulla plusvalenza nel. Cos’è la Plusvalenza? La plusvalenza è una forma di guadagno ottenuta da un club diquando cede un calciatore a un altro club. Si tratta di una pratica comune nel mondo del, con club che comprano e vendono calciatori in cerca di guadagni. La plusvalenza è calcolata come la differenza tra il prezzo di acquisto del calciatore e il prezzo di vendita. Se un calciatore viene acquistato per 10 milioni di euro e poi venduto per 15 milioni di euro, il club otterrà una plusvalenza di 5 milioni di euro. Come Funziona la Plusvalenza? La ...