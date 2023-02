Plusvalenze Juventus | il Collegio di Garanzia precisa | “Dichiarazioni Sandulli a titolo personale”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ildidello Sport ha diramato una nota ufficiale nella quale si sottolinea come ledi Piero, vicepresidente della seconda sezione e in passato giudice della Figc per i processi Calciopoli, sono da considerarsi esclusivamente come a: “In merito ad alcune dichiarazione sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc, rilasciate dal Professor Pieroe riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che talisono state fatte aesclusivamentee non impegnano in alcun modo né ildidello Sport né i suoi componenti”.questa mattina aveva ...