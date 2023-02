Plusvalenze | bagno di sangue | “due club già retrocessi in B” | le indiscrezioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) E’ un vero e propriodiin Serie A, in riferimento allo scandalo dellefittizie e alla manovra degli stipendi. Il primo filone è stato solo un antipasto del vero e proprio terremoto pronto ad abbattarsi sul calcio italiano. La Juventus è stata già penalizzata con 15 punti da scontare nella stagione in corso, la dirigenza ha preparato il ricorso ma le possibilità di ribaltare la sentenza sembrano molto basse. L’accusa nei confronti della Juventus è quella di aver concluso accordi di mercato con altre squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Le motivazioni mettono spalle al muro ilbianconero, è stato riscontrato l’illecito grave e ripetuto. La Juventus dovrà puntare necessariamente all’assoluzione, non è infatti prevista la riduzione ...