“Più risorse ai ricercatori” | l' appello del direttore scientifico della Fondazione Airc

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - “La ricerca sul cancro si è evoluta in Italia e nel mondo. Rispetto a dieci anni fa è diventata più internazionale e multidisciplinare, e certamente più vicina alla clinica e ai pazienti. Ma nel nostro paese ihanno bisogno di maggiore fiducia e investimenti, ancora troppo bassi rispetto al resto d'Europa e degli Usa”. Lo ha detto all'AGI Federico Caligaris Cappio,di, alla vigiliaGiornata mondiale contro il cancro. Come si è evoluta la ricerca in questi anni? Dopo tanti anni di ricerca abbiamo capito che il cancro è talmente complesso che per affrontarlo in modo razionale abbiamo bisogno di ricorrere a diversi approcci e background professionali. Insomma abbiamo capito che il cancro va affrontato da prospettive diverse. ...