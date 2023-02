(Di venerdì 3 febbraio 2023) Maggiore attenzione ai quartieri periferici delle città, incentivazione di buone pratiche in tema di sostenibilità e creazione difra Comuni per offrire ai turisti esperienze di viaggio tematiche. Sono le 3 richieste che la piattaforma di e-learning Hospitatlity Revolution rivolge agli amministratori locali di grandi città italiane dando voce al sentiment della propria community di aspiranti Property Manager di Case vacanza. La sfida italiana sulIl recente Rapporto sul mercato del lavoro 2022 del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) sostiene che la buona performance dell’economia italiana nel periodo recente è in parte riconducibile alla ripresa delle attività legate al. Secondo i dati diffusi nei giorni scorsi da Asso-CST, dopo due anni negativi, nel ...

Giovanni, come è nata questa sua avventura di 'influencer' 'Durante il Covid. Ero in ... pur seguendola, ma conoscevo già Majorino per le due battaglie per migranti e, fin dai tempi ...... l'arretramento dell'attuale ferrovia e laline. Intervenuto al convegno organizzato da ... "Si tratta di una riqualificazione legata al primo Bando(2016), che ha individuato in quella ...

Periferie, green e sinergie: 3 proposte per vincere la competizione europea sul turismo | F-Mag F-Mag

Periferie, green e sinergie: 3 proposte alle città italiane per vincere ... gazzettadimilano.it

Nel 2022 la Bei rilancia il 'green' italiano: 5,52 miliardi, +32 per cento EuNews

Non è vero che economia sostenibile e sviluppo non sono compatibili Parole di Management

Arretramento della ferrovia e green line, Ricci e i progetti per la "nuova" Pesaro il Resto del Carlino

Pesaro, 31 gennaio 2023 – La ristrutturazione della Stazione, l’arretramento dell’attuale ferrovia e la green line. Il sindaco Matteo Ricci illustra i due progetti di rigenerazione urbana «importanti ...Intervenuto al convegno organizzato da Ferrovie dello Stato Italiane e Anci, a Roma, il sindaco Matteo Ricci illustra i due progetti di rigenerazione urbana «importanti e realistici», che cambieranno ...