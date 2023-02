Perché La Fiorentina ha Detto No | Ecco i Motivi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’ultimo giorno di mercato era come una partita di calcio: Sofyan Amrabat era pronto a segnare un goal al Barcellona, ma laha respinto la palla con un srifiuto. Marca ha ricostruito l’affare: gli agenti del centrocampista marocchino avevano offerto il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, ma il Barcellona ha rifiutatonon poteva impegnarsi in operazioni che incidono sulla stagione 2023-24 a causa del fairplay finanziario. Allora i procuratori di Amrabat hanno lanciato una nuova proposta: prestito oneroso con diritto (e non obbligo) di riscatto al termine della stagione. Ma lahano, affermando che “Queste cose non si fanno l’ultimo giorno di mercato”. Il club di Commisso ha così bloccato la trattativa, non potendo trovare un sostituto ad Amrabat nelle ...