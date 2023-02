Per Nordio le conversazioni riportate da Donzelli non erano coperte da segreto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Secondo il ministro della Giustizia il deputato di Fratelli d'Italia non ha diffuso informazioni riservate citando ledi Alfredo Cospito in carcere

... il ministroe la presidente del consiglio Meloni. Non certo noi'. E 'a fronte di affermazioni' di Cospito, specificano, 'abbiamo chiarito che eravamo lì, nonascoltare le sue valutazioni, ...Stato di massima allertail corteo di domani, Roma blindata. I vertici di pubblica sicurezza allarmati dalla possibile saldatura tra la malavita (e le sue armi) e l'eversione. Il mix tra il caso ...

IL PUNTO Bufera su Donzelli-Delmastro, attesa per Nordio Agenzia ANSA

Cospito, per Nordio “informazioni sensibili”, per Delmastro “né segrete né riservate ... Il Riformista

Citazioni di Donzelli: per il ministro Nordio "il documento non era coperto da segreto" RaiNews

Cospito nel carcere di Opera. Nordio: 'Il 41 bis è indispensabile' - Cronaca Agenzia ANSA

Meloni blinda (per ora) Donzelli-Delmastro. Nordio prende tempo Tiscali Notizie

Carlo Nordio si può dire è sostanzialmente solo ... è figlia unica e i suoi genitori lavorano tutto il giorno in una cartoleria. Per questo trascorre molto tempo con i nonni paterni ai quali è molto ...Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, conclusa rapidamente la ricostruzione dei fatti ... segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati. Per altro la rilevata ...