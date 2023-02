Pensioni minime a 1000 euro L' annuncio di Berlusconi | a chi andranno

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Se l'arte di governo consiste nel fare il bene possibile nelle circostanze date, questa volta direi che lo abbiamo fatto al di là di ogni dubbio". Silvio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 3 febbraio, fa un bilancio sui primi cento giorni del governo. "In poche settimane, e con una squadra di governo non ancora rodata, abbiamo varato una legge finanziaria che anticipa alcune delle riforme strategiche che sono nel programma di Forza Italia: un primo aumento delle, salite a 600, alcuni passi sulla strada della decontribuzione dei contratti di primo impiego dei giovani, provvedimenti fiscali che estendono la flat tax". Eppure, osserva il Cavaliere, "la gran parte delle risorse erano bloccate dalla necessità assoluta di fronteggiare il ...

a 1000 euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme"a 1000 euro anche per le mamme. E' "l'impegno" che Silvio Berlusconi ribadisce ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4. "Se l'arte di governo consiste nel fare il bene possibile nelle ...... abbiamo varato una legge finanziaria che anticipa alcune delle riforme strategiche che sono nel programma di Forza Italia: un primo aumento delle, salite a 600 euro, alcuni passi ...

Berlusconi: "Pensioni minime a mille euro, anche per le mamme" TGCOM

Pensioni, Berlusconi: "1000 euro anche per le mamme" Adnkronos

Il Cav sulle pensioni minime a 1000 euro: "Entro fine legislatura ... ilGiornale.it

Pensioni minime: cancellato il limite di pignoramento La Legge per Tutti

Pensioni minime, febbraio thrilling: perché l'aumento può saltare anche per loro QUOTIDIANO NAZIONALE

Anticipazioni dell'intervista al Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per "Stasera Italia", in onda questa sera su Retequattro.(Adnkronos) - Pensioni minime a 1000 euro anche per le mamme. E' "l'impegno" che Silvio Berlusconi ribadisce ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4. "Se l'arte di governo consiste nel fare il bene p ...