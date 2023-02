Pensione anticipata scuola | istruzioni domanda cessazione servizio entro il 28 febbraio

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Pubblicate leMiur per il personale del compartoche può e vuole accedere allacon Quota 103 e Opzione donna. La Legge di bilancio 2023 ha infatti istituito questo nuovo scalone pensionistico per uscire in anticipo da lavoro. Inoltre è prevista la proroga Opzione donna SOLO per alcune categorie di lavoratrici. E questo non vale solo per il settore privato, ma anche per il pubblico,compresa. Per cui docenti, amministrativi, Ata e chiunque lavori nell’istituzione scolastica può andare inraggiunti i 62 anni di età e i 41 dicon la Quota 103. E alcune lavoratrici di questo comparto possono chiedere di aderire a Opzione donna. Questo previo rispetto di alcuni adempimenti burocratici ...