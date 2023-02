Penisola Sorrentina | scomparso bimbo di 3 anni Ritrovato sano e salvo

(Di venerdì 3 febbraio 2023)di 3dopo ore di ricerche. Le ultime notizie dicono che il bambino sta bene Questa mattina intorno alle 9 a Merano (Massa Lubrense) in provincia di Napoli, un bambino di tresi è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci. La madre si è subito accorta della scomparsa e ne ha denunciato la sparizione ai carabinieri. Sono terminate le ricerche. Il, Gennaro Rotoli, è statoe sta bene. Al momento della scomparse indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto per aiutare nelle ricerche del piccolo. Subito sono scattate le ricerche, in cui sono stati impiegati Carabinieri, Polizia, Protezione civile e ...

Posti di blocco sono stati disposti lungo tutta lae la costiera Amalfitana con controlli di tutti i veicoli in transito. A coordinare le operazioni di ricerca la procura di Torre ...Ore d'ansia e di paura in. Questa mattina intorno alle 9 un bambino di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, località Nerano , nel comune di Massa Lubrense . La madre ne ha ...

Anche una squadra del Soccorso Alpino è arrivata a Nerano nel comune di Massa Lubrense in penisola Sorrentina per cercare il piccolo Gennaro Rotoli.