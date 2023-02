Penisola Sorrentina | scomparso bimbo di 3 anni L’appello per ritrovarlo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023)di 3. L’invito a diffondere la foto perarriva dalla madre del piccolo Questa mattina intorno alle 9 a Merano (Massa Lubrense) nella, un bambino di tresi è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci. La madre si è subito accorta della scomparsa e ne ha denunciato la sparizione ai carabinieri. Sono attualmente in corso le ricerche. Ilsi chiama Gennaro Rotoli e indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto per aiutare nelle ricerche del piccolo. Subito sono scattate le ricerche, in cui sono impiegati Carabinieri, Polizia, Protezione civile e uomini del Soccorso alpino. ...