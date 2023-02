Pd | Schlein | ' ricevo insulti tutti i giorni | la società è misogina e sessista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb (Adnkronos) - Il ricorso agli"è molto diffuso, questo mi preoccupa non per me ma per le ragazze nelle scuole. Purtroppo per le donne che si espongono e fanno politica c'è da fare i conti con unaprofondamente. L'impegno del Pd deve essere quello di liberarci di una misoginia interiorizzata". Lo ha detto Ellya radio Immagina. "Non sono stupita degli. Mi occupo di migranti, di diritti Lgbt+, delle comunità rom e sinti da tempo,è così. Molti vanno sul personale più che sui contenuti, lo sforzo deve essere quello di concentrarsi sulle proposte. Se non attaccano quelle è perchè non hanno argomenti", ha spiegato la candidata all segreteria dem.