Pd | cambiare nome non risolve ma aiuta di R Gianola

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Chi siamo? Dove andiamo? E, poi, come ci chiamiamo? Bisognailal Pd, si sente dire nel dibattito delle primarie democratiche per la scelta del nuovo segretario., aggiornarlo, forse aggiungere la parolina “lavoro” che potrebbe dargli un senso politico e ideale più deciso, magari laburista, qualcosa che richiami i principi della sinistra, una ventata di socialismo addirittura. Calma, ragazzi. «Non è per ilche abbiamo perso 7 milioni di voti», dice il candidato Stefano Bonaccini e certo ha qualche ragione. Si potrebbe obiettare, però, che proprio perché 7 milioni di elettori se ne sono andati allora si può sospettare che la ragione sociale del partito non va più bene e che anche i meccanismi di selezione dei dirigenti e di rappresentanza delle idee e degli interessi ...