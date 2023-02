Pasqualino Maione di ‘Amici’ e la malattia | “Ho perso 30 chili Un virus era partito dai polmoni e dal midollo osseo arrivando al cervello”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Uneradaie daled era arrivato al. Le mie condizioni sono cominciate a peggiorare. Non mangiavo più, vomitavo, svenivo, perdevo i sensi”.torna a parlare del problema di salute che da mesi lo affligge e col quale avrà a che fare ancora per diverso tempo. Recentemente il cantante lanciato da Amici ha raccontato il motivo per cui fosse stato lontano per mesi dai social, ma ora, intervistato da Fanpage, approfondisce la questione. Nell’estate 2022ha contratto il Covid due volte in poco tempo, ma il peggio doveva ancora venire. Sentendosi continuamente male si è rivolto al Pronto Soccorso, e, una volta tornato negativo, ha contratto un altroa ...