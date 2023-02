Parigi 2024 | Malagò sul boicottaggio dell’Ucraina | “Siamo più forti se restiamo uniti”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tiene banco il possibileai prossimi Giochi Olpimpici di, nel caso in cui fossero presenti gli atleti russi e bielorussi. Sull’argomento è intervenuto oggi, a margine di un evento della Federginnastica, il presidente del CONI, Giovanni: “Il mio collega del Comitato Olimpico ucraino ha convocato una riunione con un punto sepicifico all’ordine del giorno. Aspettiamo, dopo la decisione risponderò. Non mi risulta che ci sia una posizione definitiva ufficiale”. “Thomas Bach ha mandato una lettera a tutti noi – ha aggiunto– e abbiamo anche fatto una videoconferenza. Ma se voi foste il presidente del CIO, oggi, cosa fareste? È chiaro che la missione del CIO è quella di cercare di teneretutti i 206 Paesi. ...

Gli Stati Uniti sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi didela meno che non sia 'assolutamente chiaro' che non rappresentino i rispettivi Paesi. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean - Pierre. La partecipazione di russi e ...... iniziati lunedì scorso, dovrebbero terminare per la metà del. Il costo è di 5,5 milioni di ... Sarà reintrodotta l'apicoltura, attraverso un gemellaggio con il Jardin de Luxembourg a, mentre ...

Olimpiadi Parigi 2024, la fiamma olimpica sbarcherà in Francia a Marsiglia Sky Sport

Tony Estanguet (presidente Parigi 2024): "Marsiglia ha nel suo DNA lo sport e incarna tutti gli ideali delle Olimpiadi" Eurosport IT

Jacobs pensa già alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Con il bis sarei parte della storia" Sky Sport

Olimpiadi Parigi 2024: le speranze di medaglia dell'Italia. Il borsino: punte, outsider, atleti in rampa di lancio OA Sport

Tiene banco il possibile boicottaggio dell’Ucraina ai prossimi Giochi Olpimpici di Parigi 2024, nel caso in cui fossero presenti gli atleti russi e bielorussi. Sull’argomento è intervenuto oggi, a ...(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Boicottaggio ucraino a Pargi Il mio collega del comitato olimpico ucraino, ha convocato una riunione con un punto specifico all'ordine del giorno, aspettiamo di vedere, dopo ...