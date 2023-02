Parigi 2024 | Casa Bianca | stop atleti russi e bielorussi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Gli Usa sostengono il blocco deglie bieloalle Olimpiadi didela meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi paesi: lo ha detto la ...

Gli Usa sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi didela meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi paesi: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean - Pierre. Se il Comitato olimpico ...Intanto, da Washington è arrivato il sostegno al blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi didela meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi ...

