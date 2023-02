Paola Egonu verso Sanremo | “Quando finirà la carriera dirò tutto”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’azzurra si prepara alla prima tv aè una delle donne scelte da Amadeus per l’avventura a2023. La 24enne, al suo primo anno sportivo lontano dall’Italia si è raccontata a Vanity Fair. La pallavolista, opposto della Nazionale, parteciperò come co-conduttrice insieme a Chiara Ferragni, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Inevitabile parlare del razzismo e della diversità con lache dice: «A noi atleti conviene essere diplomatici per non infastidire i club, per non creare tensioni nella squadra. Forsesmetterò di giocare potrò dire tutta la verità». Leggi anche:torna in Nazionale? Prima c’èPoi un episodio del passato: «A quattro anni ho capito di essere diversa. Ero ...