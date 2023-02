Paola Egonu | “Un figlio di pelle nera? Vivrà lo schifo che ho vissuto io Vale la pena far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?”

(Di venerdì 3 febbraio 2023), protagonista della nuova cover digitale di Vanity Fair, si pone una domanda spiazzante: “Se mai dovessi avere unditutto loche hoio. Se dovesse essere dimista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri.la, dunque, farun?”. IL RAZZISMOFIN DA PICCOLA – Aspettando la sua partecipazione, il 9 febbraio, al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice, la 24enne pallavolista italiana parla degli episodi di razzismo vissuti sin da piccola e del ...

L'interrogativo se lo ponein una intervista a Vanity Fair. La pallavolista - che nel prossimo Festival di Sanremo vestirà i panni della co - conduttrice " racconta la sua storia, dagli ...Così. La 24enne pallavolista italiana considerata la più forte al mondo, si è sfogata in un'intervista a 'Vanity Fair' che l'ha voluta protagonista della nuova cover digitale e della newsletter ...

'Sono cresciuta in un contesto in cui lo standard di bellezza presupponeva l'esser bianca'.ROMA (ITALPRESS) - Parole piene di amarezza ...Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità". L'interrogativo se lo pone Paola Egonu in una intervista a Vanity Fair. La pallavolista - che nel prossimo Festival di ...