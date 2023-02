Paola Egonu shock | ' Vale la pena far nascere un bimbo nero?' Provocazione contro il razzismo

L'interrogativo se lo ponein una intervista a Vanity Fair nella quale la pallavolista - che nel prossimo Festival di Sanremo vestirà i panni della co - conduttrice - si racconta, dagli ...' Vale la pena far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità '. E' lo sfogo di, la 24enne campionessa italiana di volley che in una intervista rilasciata a Vanity Fair ripercorre la sua infanzia difficile vissuta a Cittadella (Padova). Nata in Italia da genitori di ...

"Come fate a dormire sereni". Paola Egonu attacca la Meloni e il governo ilGiornale.it

Paola Egonu, l'icona italiana che schiaccia sul mondo DAZN News Italia

Paola Egonu a Sanremo 2023: quale stilista la vestirà sul palco del Festival Stile e Trend Fanpage

Paola Egonu si è raccontata in un'intervista a Vanity Fair, che arriva a qualche giorno dall'esordio nelle vesti di co-conduttrice sul palco di Sanremo 2023. La 24enne, è stata scelta come protagonist ...«Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire ...