Pamela Anderson | il sextape | “Non ho mai voluto quei soldi sporchi”

Leggi su screenworld

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha parlato dele ha rivelato di non aver “mai“ provenienti da quel video. Una delle più grandi rivelazioni di, a Love Story, il nuovo documentario di Netflix su, è proprio questa. Sebbene l’informazione fosse pubblica, la maggior parte delle persone pensava che la coppia avesse in qualche modo tratto profitto dal video non autorizzato, rubato dalla loro casa e pubblicato nel 1995. Come riportato da IndieWire, nel documentario in questioneafferma che si è trattato di uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Sebbene abbia sempre affermato di non aver mai tratto profitto dal video, a nessuno ...