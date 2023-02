Pallone spia sui cieli Usa | in tilt relazioni America - Usa ' Solo uso civile' Blinken | stop visita a Pechino

- Washington rinvia la visita del segretario di Stato Blinken a Pechino dopo il caso delaerostatico, che avrebbe sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani. La Cina minimizza, assicurando che il velivolo serve per ricerche meteorologiche e sarebbe entrato per ...Dagli Stati Uniti accuse di spionaggio a Pechino, Blinken rinvia la visita in Cina. Il volo sopra la base Malmstrom, dove si trovano missili nucleari. La replica: 'Serve a fare ricerca meteorologica, ...

Usa, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari | La Casa Bianca: violata sovranità, è inaccettabile TGCOM

Il pallone spia cinese sugli Usa. Le scuse di Pechino: "Errore mentre faceva rilievi meteo". La condanna di B… la Repubblica

Cina,verifiche in corso ma evitare clamori su pallone spia Agenzia ANSA

Il segretario di Stato Usa rinvia il viaggio a Pechino per il pallone-spia. La Cina: «È solo uno strumento... Corriere della Sera

Pallone "spia" cinese in volo sugli Stati Uniti, il Pentagono monitora la situazione Sky Tg24

Il caso del pallone aerostatico cinese avvistato negli Stati Uniti ha spinto il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, a posticipare il suo viaggio a Pechino. La visita, prevista per que ...Washington rinvia la visita del segretario di Stato Blinken a Pechino dopo il caso del pallone aerostatico, che avrebbe sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani. La Cina minimizza, as ...