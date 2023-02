Pallone spia in cielo | si alzano i caccia | esplode la tensione tra Usa e Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Pentagono ha intercettato uncinese che ha sorvolato nei giorni scorsi ilnella zona nord degli Stati Uniti. Lo riporta la Nbc, che cita fonti della Difesa americana. Il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa dei rischi di danni per le persone a terra. Un alto funzionario della Difesa afferma che gli Stati Uniti hanno "un'altissima fiducia" che si tratti di uncinese ad alta quota e afferma che stava sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni. Uno dei luoghi in cui è stato avvistato ilera il Montana, che ospita uno dei tre campi di silo missilistici nucleari della nazione presso la base aerea di Malmstrom, nel Montana. Un funzionario ha parlato a condizione di anonimato per discutere di informazioni sensibili. Il Pentagono ne ha parlato con il ...