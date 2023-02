Pallone spia cinese sugli Usa | pronti F-22 se arriva l' ordine di abbattimento Posticipata la visita di Blinken a Pechino

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un alto funzionario della Difesa statunitense ha affermato che il governo ha preparato aerei da combattimento, compresi gli F-22 , nel caso in cui la Casa Bianca ordinasse l’del...

Usa:cinese sul Montana, sede dei campo di missili nucleari. Ilaerostatico, sospettato di essere della Cina e rilevato dal Pentagono sui cieli americani, ha sorvolato questa ...La Cina afferma che il 'aerostatico', secondo alcuni un, è a uso civile per 'ricerche meteorologiche e scientifiche'. Lo si legge in una nota serale del ministero degli Esteri. '...

Non c’è ancora un annuncio definitivo, ma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avrebbe deciso di rinviare l’imminente viaggio in Cina – doveva partire domenica, secondo fonti non ufficial ...Il pallone aerostatico che sorvolava gli Stati Uniti secondo la Cina servirebbe a raccogliere dati metereologici e scientifici ...