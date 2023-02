Pallone spia cinese sugli Usa | cos’è

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’uso di palloni, come quello che sta sorvolando gli Usa, non è una novità. In particolare per gli Stati Uniti, che li hanno utilizzati molte volte specialmente sul proprio territorio. Il primo utilizzo risale addirittura al 1860, durante la guerra civile americana, quando i membri dell’Unione, in mongolfiera e con il binocolo pronto, cercavano di raccogliere informazioni sull’attività dei confederati per poi inviarle tramite codice morse o semplicemente gettando dall’alto un foglio di carta legato a una pietra. Ovviamente, quelli in uso oggi sono mezzi molto più sofisticati: palloni aerostatici dotati di telecamera, spesso anche di radar, che possono essere alimentati a energia solare. I palloni in genere operano fra i 24.000 e i 37.000 metri di altezza, ben al di sopra del traffico aereo commerciale e dei voli di linea. Secondo John Blaxland, ...