Pallone-spia cinese su base con missili nucleari | allarme nei cieli Usa

Alla vigilia della visita del segretario di Stato Anthony Blinken a Pechino, sui cieli americani è stato infatti intercettato uncinese che ha creato allarme al pentagono e nelle ...Una sonda ,aerostaticocinese, negli Usa. Sopra uno dei tre campi di missili nucleari americani , la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a ...

Il Pentagono sta seguendo un pallone spia cinese che sorvola gli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della Difesa hanno riferito che il pallone viene ...Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “molto sicuri” che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere ...