Pallone spia cinese sorvola una base americana con missili nucleari

Stati Uniti, il Pentagono lancia l'allarme: 'Uncinese avvistato nello spazio aereo Usa' Nei giorni scorsi uncinese è stato intercettato dal Pentagono mentre sorvolava il cielo nella zona nord degli Stati Uniti. Lo ...Secondo il dipartimento della Difesa americano è stato individuato nello spazio aereo degli Stati Uniti un '', ovvero unaerostatico utilizzato per spiare. Il, stando alle dichiarazioni, sembrerebbe mandato dalla Cina. Dalle foto diffuse dagli Stati Uniti il '' ...

Usa, pallone spia cinese sorvola una base con missili nucleari Agenzia ANSA

Usa, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari TGCOM

Pallone spia in spazio aereo Usa, Cina: "Nessuna intenzione di violare sovranità" Adnkronos

Il Pentagono segue un pallone aerostatico spia cinese sul territorio Usa. Anche il Canada ne sospetta uno La Stampa

Pallone spia cinese sui cieli americani, Pentagono in allarme: sorvolati siti con armi nucleari RaiNews

Il Pentagono ha affermato, in una breve dichiarazione sul pallone spia cinese, che "casi di questo tipo, di attività di palloni, sono già stati osservati negli ultimi anni". Secondo Blaxland è ...Avvistato sopra gli Stati Uniti un «pallone spia» cinese. Per il momento non è stato abbattuto, ma subito è scattato il piano di protezione. Ecco cosa succede. Secondo il dipartimento della Difesa ...