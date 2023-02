Pallone-spia cinese sorvola spazio aereo Usa | Pentagono in allerta

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilsta seguendo unchegli Stati Uniti, ma ha deciso di non abbatterlo per motivi di sicurezza. Funzionari della difesa hanno riferito che ilè stato osservato per un paio di giorni da quando è entrato nellodegli Stati Uniti, volando ad alta quota. È stato monitorato con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio, e recentemente è stato seguito mentre attraversava il Montana, dove gli Stati Uniti hanno basi con missili nucleari. Per precauzione, ieri i voli in partenza dall’aeroporto di Billings Logan sono stati sospesi. In una dichiarazione ufficiale, ilha affermato che “il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un ...